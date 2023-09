Mercoledì 27 settembre giornata della Ricerca del Dipartimento CHIMOMO

Il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico, di Scienze Morfologiche (CHIMOMO), organizza una giornata interamente dedicata a illustrare le attività che i vari gruppi di ricerca sviluppano a livello dipartimentale. L’appuntamento si terrà, mercoledì 27 settembre dalle ore 9.00, nell’aula magna del Centro servizi didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore, presso il Policlinico di Modena.

Questo evento, organizzato dalla Commissione Ricerca CHIMOMO, coordinata dalla referente Prof.ssa Cristina Mussini, darà occasione a ricercatori e ricercatrici di illustrare il loro lavoro, i coinvolgimenti interdisciplinari, interdipartimentali ed eventualmente quelli con altri Atenei italiani o esteri.

“Eventi di questo genere sono molto importanti non solo per rafforzare l’interdisciplinarità della ricerca – dichiara il Prof. Ugo Consolo, Direttore del Dipartimento CHIMOMO -, ma anche per incentivare il reclutamento di nuove risorse economiche essenziali al mantenimento e al potenziamento della ricerca di base, traslazionale e clinica.”

Ampio spazio, infatti, verrà dato ai/alle partecipanti esterni invitati all’evento per la discussione dei temi trattati ed eventuali richieste di chiarimenti. Sarà presente all’evento anche una delegazione dell’ufficio ricerca della Regione Emilia-Romagna

Al termine della prima sessione, la Prof.ssa Rita Cucchiara ordinario nel Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari terrà una lettura sulle applicazioni della intelligenza artificiale in Medicina.

Ai saluti istituzionali saranno presenti il Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro, il Delegato alla Ricerca Prof. Paolo Pavan e il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Prof. Giorgio De Santis.