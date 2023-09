Massa Finalese: con l’auto contro un platano, morto un giovane di 25 anni

Un ragazzo di soli 25 anni, M.M. di San Felice, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto al km 59 della provinciale 468 Correggio – Massa Finalese, a Massa Finalese. Intorno alla mezzanotte, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi, il giovane ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada contro uno dei tanti platani che costeggiano la carreggiata. Nonostante l’intervento del personale del 118 per il 25enne non c’è stato nulla da fare.