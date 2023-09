Ausl Reggio Emilia: un video tutorial per le pazienti della Chirurgia Senologica

Un video tutorial per le pazienti e i loro familiari è stato realizzato dai professionisti dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia che seguono il percorso di Chirurgia Senologica. Obiettivo: rispondere ai principali bisogni informativi correlati al periodo pre e post-chirurgico.

Il video “Noi con te” è stato realizzato con il coinvolgimento diretto di alcune associazioni di malati del territorio tra cui “ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno”, “Associazione Vittorio Lodini – Senonaltro” e “Il Giorno Dopo” che hanno sostenuto le spese di realizzazione e contribuito a identificare i contenuti da proporre alle assistite.

Il video sarà proposto alle pazienti che dovranno sottoporsi a un intervento di chirurgia senologica e riguarda tutti gli aspetti della vita quotidiana che necessitano di un adattamento prima e dopo la chirurgia, con particolare riferimento alla ripresa della motricità del braccio coinvolto e globale. Il filmato ha la duplice finalità di supportare i professionisti sanitari nel processo di informazione ed educazione degli assistiti e di offrire contenuti sempre accessibili a chiunque ne abbia bisogno. Ovviamente il video non è sostitutivo del confronto diretto con i professionisti sanitari cui potranno essere chiesti chiarimenti e approfondimenti.

Ultimo, ma non meno importante obiettivo di questo tutorial é quello di promuovere stili di vita sani e la pratica e ripresa precoce di attività fisica, come strumento terapeutico per facilitare il ritorno alla normalità.

Il video é visibile sul canale YouTube dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia: https://www.ausl.re.it/Sezione.jsp?idSezione=31822