A Rubiera completata la ristrutturazione del luogo di culto dei Testimoni di Geova

Sabato scorso 23 settembre è stata inaugurata a Rubiera, dopo un profondo intervento di ristrutturazione, la Sala del Regno dei Testimoni di Geova. L’edificio di Via Emilia Ovest 50/f ha mantenuto una struttura semplice e funzionale ed è stato ristrutturato da ditte locali e da circa 250 volontari religiosi locali e provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza.

Grazie all’intervento di ristrutturazione, il luogo di culto, che la comunità rubierese dei Testimoni di Geova utilizza sin dagli anni ’90, potrà ospitare gli oltre 300 Testimoni di Geova delle città di Rubiera e Campogalliano, nonché le comunità di lingua albanese e francese di Modena e Reggio Emilia. Il luogo di culto sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, accompagnato dal maresciallo Gabriele Mastroianni, comandante della locale stazione dei Carabinieri. Il sindaco, spiegando il valore sociale e culturale di una tale opera per tutta la collettività, ha commentato: “Le immagini del cantiere che ho potuto vedere mi hanno molto colpito. Vedere dei volontari che prestano la loro opera in modo così competente e generoso è un bellissimo messaggio di affetto rispetto alla propria comunità. Credo che siano sentimenti positivi quelli che vengono da questo luogo”. Riferendosi ai Testimoni di Geova, ha poi dichiarato: “Per Rubiera siete una presenza importante e storica. Siete sicuramente una parte della comunità che arricchisce il nostro tessuto sociale e sono qui per testimoniare la vicinanza della collettività a chi si occupa del bene comune, perché credo che questo sia quello che accade con il vostro operato”.

Il geometra Francesco Ianniciello, direttore dei lavori, commenta: “Abbiamo lavorato in armonia con le autorità della zona, con gli uffici competenti e l’amministrazione condominiale che desideriamo ringraziare per la disponibilità e il supporto che ci hanno sempre garantito. Anche con gli abitanti della zona e con i nostri vicini c’è stata collaborazione e siamo fiduciosi che i buoni rapporti possano durare nel tempo”.

Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova per l’Emilia Romagna, dichiara: “Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno si studia la Bibbia e si approfondisce il suo valore pratico come guida nella vita quotidiana. Le conferenze sono aperte al pubblico, affrontano temi di interesse generale e promuovono elevati valori morali che contribuiscono al bene della comunità”.

La ristrutturazione della Sala del Regno di Rubiera è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.