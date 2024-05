Primavera in bicicletta: 300 studenti ospiti della ASD Cooperatori alla pista Cimurri

Undici classi in rappresentanza di quattro scuole secondarie di primo grado, per un totale di circa 300 studenti, hanno partecipato alla seconda edizione di “Primavera in Bicicletta”, evento di sicurezza stradale che si è svolto presso la pista di avviamento al ciclismo “Giannetto Cimurri” gestita dalla ASD Cooperatori. Agli studenti reggiani provenienti dagli Istituti Comprensivi J.F.Kennedy, Leonardo Da Vinci e Galileo Galilei si sono unite anche tre classi provenienti dall’IC San Polo-Petrarca di San Polo’d’Enza.

La stretta collaborazione fra vari soggetti che operano nell’ambito dell’educazione, della sicurezza, della pubblica assistenza, dell’ambiente e dello sport ha favorito la realizzazione di una giornata particolarmente coinvolgente ed istruttiva per i giovani che nell’arco di una intera mattinata di incontri e lezioni hanno avuto l’occasione di assistere ed essere protagonisti di varie esperienze con denominatore comune l’attenzione da prestare quando in bicicletta, a piedi o con qualsiasi altro mezzo di trasporto si percorre una strada ad uso pubblico, aperta alla circolazione.

“Primavera in Bicicletta” nasce dalla collaborazione fra l’Ufficio Scolastico Provinciale e la ASD Cooperatori, già impegnata sui temi educativi rivolti ai giovani con il progetto “Pedala in Sicurezza”. L’evento che si è sviluppato alla Pista del ciclismo adiacente al Campovolo ha coinvolto anche la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Croce Rossa, la Croce Verde, la Polizia Municipale di Reggio Emilia, la Protezione Civile di Reggio Emilia, il Soccorso Ordine di Malta, l’AVIS di Reggio Emilia, l’Automobil Club Italia, i Vigili del Fuoco e le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie.

Per l’occasione, la ASD Cooperatori ha approntato due stazioni di lavoro, l’una gestita dai meccanici della Associazione coordinati da Rino Parmeggiani e l’altra dedicata allo Sport per i disabili con le informazioni e le testimonianze degli atleti della Scuola di Handbike.

In apertura di incontro la professoressa Mariapia Pieracci ha spiegato agli studenti il dettaglio del programma della giornata ed ha portato i saluti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, mentre Paolo Pe’, presidente della ASD Cooperatori, dopo essersi dichiarato felice e orgoglioso di ospitare l’evento in pista, ha illustrato le principali attività della Associazione che promuove il ciclismo fra i giovani con il Junior Team, che porta ogni anno in tante scuole della provincia i temi della Sicurezza in bicicletta e che si impegna fortemente anche nella organizzazione di eventi su pista e su strada, fra i quali il più importante è la Granfondo Matildica.

Le attività di “Primavera in Bicicletta” si sono dapprima sviluppate fra tante stazioni di lavoro a tema gestite dai volontari delle Associazioni e degli Enti coinvolti, poi, al termine della merenda con Erbazzone tradizionale e light offerto da Fattoria Italia, tutti gli studenti hanno assistito alla simulazione di un incidente stradale nel quale, causa disattenzione alla guida, un’auto ha determinato la rovinosa caduta a terra di un ciclista, ferito ed immediatamente soccorso dai volontari della pubblica assistenza.