Ragazza ferita in incidente stradale lungo la Giardini a Serramazzoni

Una giovane ventisettenne è rimasta seriamente ferita, ieri sera poco dopo le 19.00, in un incidente stradale avvenuto sulla via Giardini a Serramazzoni. La giovane era alla guida di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada.

La giovane, residente a Pavullo nel Frignano, è stata estratta dall’auto e riportata sulla strada principale dove era presente l’ambulanza di Serramazzoni che l’ha trasportata all’elisoccorso di Bologna, atterrato poco distante dal luogo dell’incidente. La donna, che ha riportato diversi traumi, è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. Sul posto erano presenti anche l’automedica di Pavullo e i Carabinieri di Serramazzoni. Tra i soccorritori anche i volontari di una squadra territoriale di Serramazzoni appartenente alla stazione monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna.