Monitoraggio del nuovo servizio mensa nelle scuole di Sassuolo

E’ già attivo il monitoraggio del servizio mensa nelle scuole di Sassuolo a seguito dell’inizio del servizio del nuovo fornitore, la ditta Dussmann, che si è aggiudicata l’appalto di refezione per i pasti nelle scuole con un punteggio decisamente prevalente per quanto riguarda l’offerta tecnica (punti 90 su 100 e solo 10 sull’offerta economica cioè il ribasso sul prezzo a base d’asta.

La ditta ha iniziato dal 1 settembre con i pasti ai nidi e dal 15 per tutti i pasti nelle scuole per un totale a regime di circa 1500 pasti giornalieri .

In questi primi giorni del servizio nelle scuole sono state segnalate delle criticità in merito sia ai tempi di somministrazione dei pasti che per quantità e qualità degli stessi da parte di genitori e di operatori di diverse scuole.

“Tali segnalazioni – sottolinea l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi – possono essere per noi preziose e ci permettono, con attenta verifica delle stesse, di intervenire con rapidità affinché la ditta incaricata proceda ad una veloce risoluzione dei problemi segnalati . I controlli da parte del servizio istruzione, che segue e monitora con apposito personale il servizio mensa, sono già in atto e immediatamente si sta procedendo con verifiche puntuali nelle scuole al fine di valutare e superare in breve tempo le varie criticità. Proprio a tal fine, già venerdì 22 settembre la ditta è stata convocata perché provveda velocemente alla risoluzione delle problematiche emerse.

I referenti della ditta, riconoscendo alcuni problemi dovuti all’inizio dell’appalto, si sono impegnati a risolverli sia per quanto riguarda diverse richieste specifiche, tra le quali anche una diversa apparecchiatura dei tavoli, sia per un miglioramento dei tempi di distribuzione e dei pasti. Si sono inoltre impegnati a migliorie di attrezzature del centro pasti che risultano ormai datate ed all’attivazione di apposita App per la prenotazione giornaliera.

Il controllo puntuale e giornaliero è dunque in atto e continuerà anche nei prossimi giorni e mesi con verifiche costanti affiche’ il servizio sia corretto e con la qualità dovuta. Al più presto sarà, inoltre, convocato anche il primo incontro della “commissione mensa” di cui fanno parte anche i referenti dei genitori di ogni scuola per valutare le soluzioni adottate dalla ditta, la qualità del servizio nei vari plessi e per procedere, come negli scorsi anni, all’organizzazione di momenti di assaggio da parte dei genitori delegati poiché i pasti dei nostri alunni devono essere sani, di qualità e correttamente serviti”.