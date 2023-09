Chiusure notturne programmate sulla A14 e sulla Tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 e percorrere il Raccordo di Casalecchio fino all’allacciamento con la A14, da dove si potrà proseguire in direzione di Ancona/Pescara;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Fiera;

-nelle tre notti di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 settembre, con orario 22:00-6.00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio verso Ancona.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Ancona, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

da Milano verso Padova, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale ed entrare sulla A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale o 4 Triumvirato.