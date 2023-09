Reggio Emilia: ubriaco e violento, manda in ospedale due carabinieri

Si trovava all’interno del mercato coperto di via Emilia San Pietro a Reggio Emilia, in stato di alterazione psicofisica, arrecando disturbo alla clientela degli esercizi, aggredendo con calci e pugni l’addetto alla sicurezza, che veniva anche minacciato dall’uomo con un paio di forbici fortunatamente sottrattegli da un avventore. Alcuni passanti allertavano il 112, il quale mandava sul posto una pattuglia della sezione radiomobile di Reggio Emilia.

È accaduto ieri pomeriggio, quando i carabinieri intervenivano in via Emilia San Pietro presso il mercato coperto EAT AND MEET, perché era stata segnalata la presenza di un uomo di origini magrebine violento, che infastidiva e disturbava la clientela. Al loro arrivo i militari individuavano il cittadino straniero all’ingresso del mercato che, in evidente stato di agitazione, spintonava due avventori. I carabinieri, mentre tentando in vano di identificarlo, venivano aggrediti dall’uomo che li spintonava ed afferrava gli stessi per la divisa facendoli rovinare per terra. Seppur a fatica, i militari riuscivano a bloccare lo straniero, anche grazie ad una pattuglia della Polizia di Stato giunta in ausilio, e a condurlo in caserma dove l’esagitato continuava imperterrito la sua condotta resistente, con molta fatica e pazienza poi vinta dagli operanti. Alla luce dei fatti, il 32enne veniva dichiarato in arresto e ristretto a disposizione della Procura reggiana.