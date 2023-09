L’associazione Angela Serra inaugura un nuovo Centro Polifunzionale dedicato al benessere psicofisico del paziente oncologico e del caregiver

Come noto l’Angela Serra è stata fondata nel 1987 in ricordo di Angela per dare un contributo alla lotta contro i tumori. Dopo la realizzazione del primo grande progetto, il Centro Oncologico Modenese, inaugurato nel 2002 grazie alla collaborazione con le Istituzioni e al contributo dei cittadini, e realizzato grazie alla volontà dell’allora Sindaco di Modena Pier Camillo Beccaria, prematuramente scomparso per tumore, l’Associazione prosegue nel finanziare il COM attraverso la donazione di strumenti e arredi e attraverso il progetto Adotta un ricercatore, che proprio nel 2023 compie 20 anni.

In questi anni sono stati finanziati numerosi assegni di ricerca e borse di studio, posti da ricercatori, alcuni dei quali oggi sono professori ordinari presso la nostra Università di Modena e Reggio Emilia.

Nel 2015 un nuovo grande progetto: Care, Dalla cura al prendersi cura mirato al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e al loro benessere psicofisico: percorsi di movimento offerti gratuitamente a pazienti e caregiver (pilates, yoga, ginnastica dolce, idrokinesiterapia, vitality gym, dragon boat, riflessologia plantare e reiki), seminari e laboratori di cucina nell’ambito della prevenzione primaria e secondaria, un progetto sull’oncoestetica con l’offerta di parrucche e turbanti messi a disposizione dei pazienti per tutta la durata delle cure oltre a consulenze con esperti parrucchieri ed estetisti. E ancora incontri informativi su varie tematiche (eredo familiarità dei tumori, problematiche del cavo orale, patologie della cute…). Inoltre numerosi servizi gratuiti come l’accompagnamento offerto ai pazienti che devono recarsi al Com o in Radioterapia.

E nell’ambito del progetto Dalla cura al prendersi cura l’Associazione Angela Serra il prossimo 25 settembre alle ore 17:30 inaugura un Centro Polifunzionale situato in via Pelusia 142/a e b, a Modena, adiacente al Policlinico dove poter offrire servizi e percorsi in ambienti più idonei e confortevoli un luogo dove rilassarsi e bere una tisana condividendo esperienze, emozioni e sensazioni dove ci si informa e dove si viene assistiti nell’ambito del benessere psicofisico.

Parteciperanno alla cerimonia le autorità cittadine, numerosi dirigenti e professionisti dell’Università di Modena e Reggio Emilia e delle Aziende sanitarie locali e tantissimi cittadini e pazienti.