Rolo, schianto moto-furgone: grave un 18enne

Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in rianimazione all’Ospedale di Parma dopo che, stamane in torno alle 7:30, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 4 – via Campogrande a Rolo. Il giovane era in sella ad una motocicletta quando, complice il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, è venuto a collisione con un furgone.

Mentre il conducente del furgone, un uomo di 56 anni, è rimasto praticamente illeso, il giovane, soccorso dai sanitari inviati dal 118, a mezzo elisoccorso è stato trasportato al Maggiore di Parma. I rilievi sono stati condotti dalla Polizia locale.