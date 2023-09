Due persone denunciate a Modena per furto di energia elettrica

La sera di martedì 19 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno eseguito un controllo all’interno di uno casolare abbandonato, ubicato in via Nonantolana, all’interno del quale in quel momento erano presenti due persone straniere, dell’età di 21 e 42 anni.

Ispezionato l’edificio, i militari hanno appurato che le due persone, mediante manomissione, sottraevano energia elettrica da un contatore della società Hera.

I due stranieri, accompagnati in caserma per le operazioni di identificazione, sono risultati non in regola con le norme sulla permanenza. Per il 21enne sono state avviate le procedure amministrative per l’espulsione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, mentre il 42enne, già destinatario di provvedimento di espulsione, è stato accompagnato al Centro per il Ripatrio.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura delle Repubblica di Modena per furto aggravato in concorso.