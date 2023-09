A Sasso Marconi partono i lavori di riqualificazione estetica ed energetica del Municipio

Partono lunedì 25 settembre i lavori che permetteranno di riqualificare dal punto di vista estetico ed energetico il palazzo comunale. Si tratta di un intervento importante coordinato dalla ditta Engie che, attraverso la riqualificazione dell’impiantistica (riscaldamento, condizionamento e illuminazione), il rifacimento del cappotto termico e la sostituzione degli infissi, consentirà di ridurre i consumi energetici del 60%, oltre a rinnovare l’estetica del Municipio.

Con l’apertura del cantiere, da lunedì 25/9 il Municipio non sarà più accessibile dai cittadini e non potrà più accogliere il personale in servizio: pertanto, tutti gli uffici trasferiranno la propria sede in alcuni edifici pubblici del territorio per il tempo necessario al completamento dei lavori (previsto entro la prossima estate).

Per arrecare il minor disagio possibile ai cittadini, tutti gli uffici che prevedono un accesso diretto da parte degli utenti (Ufficio Relazioni con il pubblico “@TUxTU Comunica”, Anagrafe, Edilizia Privata, SUAP e Ufficio Tributi) sono stati concentrati nelle sale contigue al Municipio, in particolare nella Sala studio “Le ragazze del Salvemini” (accanto alla Biblioteca comunale) e nella Sala “Ilaria Alpi” (raggiungibile sia dalla piazza che da via del Mercato).

Restano nel centro cittadino anche lo Sportello Sociale e i Servizi Scolastici e Sociali, trasferiti negli spazi del Centro Diurno comunale (con accesso dal parcheggio di via Bertacchi) e l’Ufficio Cultura/Sport/Giovani, collocato in Biblioteca.

Nel capoluogo è inoltre operativa da fine agosto, negli spazi del Centro giovanile “Papinsky” (in via Ponte Albano, nel parco di Villa Putte), la Polizia Locale.

Gli altri servizi si sposteranno negli spazi del borgo di Colle Ameno: a Villa Davia l’Area Tecnica (Ambiente, Strade e Urbanistica), la Dirigenza e la Segreteria Generale, nelle sale pubbliche del borgo la Giunta comunale e il Sindaco con l’area di staff.

Un quadro riepilogativo con la mappa, l’esatta dislocazione degli uffici e le indicazioni utili per raggiungere i vari servizi, si trovano sul sito web del Comune, al link https://bit.ly/3RC2ANY

A seguito dello spostamento, sono stati uniformati gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Tutti gli uffici dalla prossima settimana seguono il nuovo orario: martedì-giovedì-venerdì h 8.30-13, mercoledì h 8.30-13 e 15-18, @TUxTU Comunica aperto anche sabato 8.30-13 (lunedì uffici chiusi). Solo la Polizia Locale continua ad osservare i ‘vecchi’ orari di apertura: martedì-giovedì-sabato h 9-12, mercoledì 15-18.

Ricordiamo che, in questa fase di riorganizzazione, è necessario prendere appuntamento prima di recarsi negli uffici (i contatti sono indicati sul sito www.comune.sassomarconi.bologna.it); fa eccezione l’ufficio @TUxTU Comunica, per il quale l’appuntamento non occorre se non per le pratiche di rinnovo/rilascio carte d’identità.