La Commissione europea visita il Distretto della ceramica italiana

Denis Redonnet, Vice Direttore Generale della DG TRADE e ‘Chief Trade Enforcement Officer’ della Commissione europea ha vistato nella giornata di oggi, 20 settembre, il Distretto ceramico di Sassuolo.

I lavori si sono aperti alle 11.00 con un incontro presso la sede di Confindustria Ceramica, nel quale il Presidente dell’Associazione Giovanni Savorani assieme al Comitato di Presidenza ha condiviso con Denis Redonnet le proprie preoccupazioni in merito all’attuale situazione commerciale della ceramica in Europa. Data la forte vocazione del settore all’export, l’industria ceramica italiana risente dell’imposizione di barriere non tariffarie da parte di Paesi terzi e sostiene le politiche e gli sforzi dell’UE finalizzate a garantire il mantenimento di condizioni di parità nel commercio internazionale.

Nel confronto fra gli imprenditori ceramici ed il Direttore Generale Aggiunto della Commissione europea si è discussa anche l’aggressiva penetrazione di prodotti indiani nel mercato comunitario. Nonostante la Commissione europea, ad inizio 2023, abbia imposto dazi antidumping sui prodotti di origine indiana importati, si prevede che le importazioni di piastrelle indiane nell’UE possano passare dai 29 milioni di metri quadrati dello scorso anno a 46 entro la fine del 2023. In considerazione delle provate pratiche commerciali scorrette, il settore ha anche chiesto che nei negoziati dell’accordo di libero scambio tra India ed UE, attualmente in corso, non si proceda ad ulteriori liberalizzazioni tariffarie per i prodotti ceramici.

Alle aggressive tattiche di penetrazione del mercato indiane si aggiunge la sempre presente minaccia cinese. Imposti inizialmente nel 2011 e rinnovati una prima volta nel 2017, i dazi antidumping sono adesso oggetto di una indagine di revisione da parte della Commissione europea in quanto giunti al termine della naturale scadenza quinquennale. Questa misura volta al riequilibrio delle condizioni di competitività nel commercio internazionale si è dimostrata particolarmente efficace alla luce del calo del 97% delle importazioni di piastrelle cinesi nell’UE. L’industria ceramica europea chiede che questi vengano mantenuti per evitare che il mercato europeo venga nuovamente inondato da prodotti cinesi venduti in dumping.

Il viaggio di Denis Redonnet nel distretto si è concluso con una visita a Rubiera presso Italcer, alla quale hanno partecipato anche Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, e Claudia Colla, Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, assieme a Vincenzo Colla, Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna.