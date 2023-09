Ancora una vittima sul lavoro: operaio muore schiacciato da un palo a Montecreto

Un altro infortunio mortale sul lavoro si è verificato oggi nel modenese, in Appennino. E’ accaduto poco dopo le 13:00 in via del Parco, nei pressi del parco dei Castagni a Montecreto, dove ha perso la vita un 61enne di origine straniera. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un grosso palo mentre ne effettuava la manutenzione. A nulla è valso l’intervento dei Vigili del fuoco e dei sanitari: il medico purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri, e la medicina del lavoro.