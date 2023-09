A Sassuolo ILIAD SPACE

Nasce in centro storico a Sassuolo il primo punto Vendita “ILIAD SPACE” con Riccardo Bettelli.

“ILIAD SPACE” per Privati e Aziende si aggiunge agli altri operatori di Telefonia già gestiti con Telco Multibrand e si affianca ai servizi di Energia con i migliori Operatori sul Mercato come Edison, Plenitude, Hera, Sinergy.

Con Telco Multibrand infatti puoi gestire l’acquisto di Pompe di Calore per avere Ecobonus ed Efficientamento Energetico!

ILIAD SPACE via del Pretorio 11 – cortile interno

Telco Multibrand – via del Pretorio 11- cortile interno- tel. 05361810855

Bettelli WindTre – piazza Garibaldi 51/52 – tel. 0536.885923

Per aziende e privati i punti di riferimento per i servizi di telefonia e di energia.

www.bettellishop.it