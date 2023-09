In PaggeriArte prosegue la mostra “A scena aperta. Passato, presente e futuro del Teatro Carani”

Dopo l’inaugurazione e i primi giorni di apertura durante il FestivalFilosofia, prosegue in PaggeriArte (piazzale Della Rosa) la mostra dal titolo “A scena aperta. Passato, presente e futuro del Teatro Carani”.

La mostra, a cura di Roberto Valentini e Federica Benedetti, promossa da Fondazione Teatro Carani con il supporto del Comune di Sassuolo e Proloco Sassuolo, sarà aperta tutti i fine settimana di Settembre, il sabato al pomeriggio dalle 16 alle 19 e la domenica al mattino dalle 9 alle 12, oltre a tutte le domeniche di Ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Le fotografie di Fabrizio Ceccardi illustrano il passato glorioso del Carani, un presente che lo vede coinvolto in un’imponente opera di ristrutturazione che, in un futuro ormai prossimo, lo restituirà alla città come uno dei teatri più moderni e funzionali della Regione.