Giochi: una 43enne di Sassuolo vince un Jackpot di quasi 19mila euro

La fortuna oggi ha bussato alla porta di una fortunatissima vincitrice di Sassuolo, che si è aggiudicata un jackpot di quasi 19.000 euro con una spesa di soli 60 centesimi grazie a Bingo90, il bingo a 90 palline di tombola.it dedicato a tutti coloro che desiderano giocare comodamente da smartphone, tablet o pc ovunque si trovino, 24 ore su 24.

Come riferisce Agipronews, il numero fortunato che ha permesso di vincere il jackpot progressivo è il 51, probabilmente il nuovo numero fortunato della 43enne. La donna potrà prelevare da subito la vincita e, chissà, farsi un meritato regalo, dal momento che questo, come tutti i premi di tombola.it, consiste di soldi reali e non erogati sotto forma di bonus gioco.