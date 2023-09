“Puliamo il mondo” domenica a Fiorano giornata all’insegna dell’ecologia e del movimento

Vuoi dare una mano a rendere più bella e godibile la tua città? Domenica 24 settembre arriva l’iniziativa “Puliamo il mondo”, ossia una giornata di impegno ecologico al Centro Sportivo Ciro Menotti in collaborazione con Legambiente di Sassuolo, Run Different, Libertas Fiorano, Atletica RCM, Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo.

Appuntamento alle 10.00 nel piazzale del Bocciodromo di Spezzano, in via A. Mondaini, per svolgere una semplice camminata a cui sarà abbinata una coccola per il nostro territorio, una raccolta dei rifiuti, in occasione di Puliamo il Mondo 2023 e Clean Up Day 2023. Dopo la passeggiata, una coccola anche per noi, con una seduta di stretching. Il kit con gli strumenti necessari sarà fornito dagli organizzatori.

Prenotazione attraverso il form reperibile sul sito del Comune. Per informazioni telefonare allo 0522 343238 o al numero 342 8677118.