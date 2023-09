I Giorni della Terra: il 22 e 23 settembre a Mirandola si parla di sostenibilità

E’ stata presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola la prima edizione dell’evento I giorni della TERRA che propone conferenze, incontri e degustazioni di prodotti a Km 0 per promuovere uno stile di vita sostenibile, nel rispetto dell’ambiente. I giorni della TERRA, promosso da La Scuola del Portico e dall’associazione culturale Politéia, si svolgerà venerdì 22 settembre a Villa La Personala e sabato 23 ai Giardini dell’ex Cassa di Risparmio di Mirandola.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: Palma Costi, Vicepresidente Commissione Economia della Regione Emilia-Romagna; Alberto Calciolari, Presidente Unione Comuni Modenesi Area Nord; Cosimo Quarta, Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola; Eleonora Costi, Presidente della Cooperativa Scuola del Portico; Mariangela Maretti, Presidente associazione culturale Politéia; Alessandro Ragazzoni, responsabile scientifico dell’evento; Alessandra Mantovani, componente del comitato organizzatore.

L’approccio che ha ispirato la struttura del programma e la scelta degli ospiti non è legato a un ambientalismo astrattamente ideologico, ma ai principi di un sano rispetto ambientale. Il nostro Pianeta è la nostra casa, l’unica che abbiamo a disposizione e la tutela dell’ambiente parte dalla conoscenza e dalla consapevolezza. È pertanto necessaria un’educazione ambientale che promuova comportamenti e politiche più sostenibili, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini.

Ambiente, Agricoltura e Alimentazione sono le tre A alla base dell’evento. Filo conduttore della due giorni mirandolese sarà il concetto di economia circolare, un’economia che conviene alle imprese, oltre che all’ambiente, e porta a consumare meno materie prime, ad avere processi produttivi più performanti e a produrre meno rifiuti.

Il comitato scientifico ha scelto di coinvolgere e sensibilizzare anche i giovani perché è proprio da loro che può e deve iniziare un processo di profondo cambiamento, un cambiamento che dovrà essere consapevole e veloce. Il venerdì mattina infatti sono in programma, presso la Scuola Media F. Montanari, laboratori didattici curati dalla Coop La Lumaca sugli obiettivi dei “goals” dell’Onu, mentre tutti gli incontri de I giorni della TERRA sono aperti anche agli studenti degli istituti superiori del territorio.

Il programma della prima giornata prevede poi questi appuntamenti a Villa La Personala a partire dalle ore 17: La transizione ecologica e il ruolo della formazione; Giardini naturali e arredo del paesaggio; Sostenibilità e recycle design a La Macchina Fissa; Il valore sociale del recupero; Cinque progetti di giardini della nostra zona su “Giardino Antico”; La Reggia di Caserta e il suo giardino.

Questi invece sono i temi che verranno affrontati nella seconda giornata, a partire dalle 10, ai Giardini dell’Ex Cassa di Risparmio: I Biocarburanti: da Refuel Solutions un progetto concreto; Sostenibilità e territorio: il punto di vista di una impresa e di una banca; Tavola Rotonda: Crisi alimentare e guerra in Ucraina; Dall’Emilia-Romagna all’Italia: “La scienza in cucina” di Pellegrino Artusi e il suo influsso su autori e testi della letteratura italiana dell’Ottocento; La svolta ecologica a tavola per il pianeta e la salute; Dialogo sullo spreco, per cominciare a non sprecare in forma semi-teatrale.

In entrambe le giornate saranno proposte degustazioni di prodotti a km 0 in collaborazione con Villa La Personala e con l’Associazione Franciacorta.

I giorni della TERRA è un evento patrocinato da Comune di Mirandola, Unione Comuni Modenesi Area Nord e Regione Emilia-Romagna. Main Sponsor: Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Sponsor: Aimag, San Felice 1893 Banca Popolare, Farmacia del Borghetto, Onda Elettrica, Rotary Club Mirandola, Emiliana Scavi, Ermatech, Generali – Agenzia di Mirandola, DolceTerra, Sicurform, AeC Costruzioni, Acea Costruzioni, Azienda Ferraresi. Media partner: Radio Pico e Kina.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e il programma è disponibile su www.igiornidellaterra.it