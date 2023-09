Boccali in Rocca, a Scandiano arrivano le birre artigianali

Dopo il successo delle due serate di Calici in Rocca, dedicate alla degustazione di vini bianchi e rossi, ecco l’occasione per gli amanti delle birre artigianali e di qualità: mercoledì 20 settembre arriva Boccali in Rocca, una serata spumeggiante con le proposte di quattro birrifici: Argo, Lambrate, del Ducato e Opperbacco.

L’evento, giunto alla 16° edizione, è promosso e organizzato dal Comune di Scandiano grazie anche alla collaborazione di Braglia Beverage. La serata avrà inizio alle 20.00 e proseguirà fino alle 23,30; si potrà accedere alla Rocca dall’ingresso principale di viale della Rocca. Chi ha difficoltà motorie potrà accedere da entrambi i lati, sia da Viale delle Rocca che da via Matteotti.

Il costo è di € 12 e il biglietto d’ingresso comprende il boccale, un carnet di cinque degustazioni, un assaggio di prodotti da forno e la partecipazione al concerto dei Desnudo. A rendere infatti più speciale l’evento sarà la musica della storica band reggiana di Marco Vergnani, che accompagnerà le degustazioni con rock e cantautorato d’eccezione.

Durante la serata sarà presente un’offerta gastronomica messa a disposizione sia dai ristoranti adiacenti alla Rocca, sia da un’offerta di street food in viale della Rocca – questi ultimi non sono inclusi nel biglietto di ingresso. Il Ristorante Antiche Mura e l’enoteca Astolfo sulla Luna proporranno erbazzone, il Ristorante Pizzeria F.lli Ruffano pizza gourmet e fritto misto di pesce. Al Bar Matteotti sarà possibile ritirare un box d’asporto entro le 20,30: il menu segue la disponibilità del giorno.

I partecipanti all’evento potranno accomodarsi ai tavolini o posizionarsi nelle aree verdi dedicate con il proprio telo pic-nic.

È possibile effettuare l’acquisto del biglietto esclusivamente online tramite Vivaticket.

Per segnalare la necessità di prodotti gluten free e per maggiori informazioni è possibile scrivere a prenotazioneventi@comune.scandiano.re.it o chiamare, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, il numero 0522-764302.