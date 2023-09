Schianto in A13 nel bolognese, una vittima

Intorno alle 9:00, in A13 al km 2 sud alle porte di Bologna un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Nonostante i soccorsi dei sanitari inviati dal 118, su posto anche con l’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ferito anche l’autista della vettura su cui viaggiava la vittima.

Poco dopo le 11, invece, i vigili del fuoco del comando di Bologna sono intervenuti in autostrada A14 al km 49 nord per un incidente stradale che ha coinvolto 7 vetture. Gli uomini intervenuti hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario. Sul posto anche la Polizia Stradale, il personale di autostrade e il 118.