Patto Stabilità, Gentiloni “Aperti a modifiche decise dagli Stati”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ chiaro che, dal nostro punto di vista, la nostra proposta è aperta alle modifiche che decideranno gli Stati membri, ma bisogna che, se ci sono delle correzioni, vadano nella direzione di non cambiare l’equilibrio che c’è nella nostra proposta. Non possiamo modificare in un modo che va soltanto in una direzione una proposta che deve tenere insieme l’obiettivo della sostenibilità finanziaria e quello di promuovere investimenti e crescita, in un contesto di rallentamento dell’economia”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a margine dell’Ecofin informale a Santiago de Compostela.

