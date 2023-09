Unimore organizza la prima Summer School sull’Intelligenza Artificiale a larga scala “Large Scale AI for Research and Industry”

Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore e il Centro Interdipartimentale AIRI (Artificial Intelligence Research and Innovation) organizzano a Modena la prima Summer School sull’Intelligenza Artificiale a larga scala, dal 18 al 22 settembre.

L’iniziativa “Large Scale AI for Research and Industry“, è la prima scuola europea sull’AI del futuro, in particolare sui sistemi di machine learning che necessitano di supercomputer per il loro apprendimento. La Summer School insegnerà ai giovani ricercatori come impiegare al meglio le risorse di Leonardo, il supercomputer europeo, il quarto più potente del mondo, recentemente finanziato da Europa, Italia e Emilia Romagna.

La Scuola, organizzata dalla Prof.ssa Rita Cucchiara e dal Dott. Lorenzo Baraldi di AImagelab dell’Università di Modena e Reggio Emilia , porterà per la prima volta in città 120 giovani esperti, studenti e studentesse di dottorato da laboratori di eccellenza di diverse università europee e italiane, per una settimana di intensa formazione sull’Intelligenza Artificiale, sulla progettazione dei Large Language Models (chatGpt, LLama, Bloom, Bert), delle ricostruzioni tridimensionali (i famosi NERF- Neural Radiance Fields), l’AI Generativa, la Visione Artificiale e l’elaborazione del Linguaggio Naturale.

Sono previsti interventi di relatori di eccezione provenienti da aziende come Google, NVIDIA, Meta, Amazon, Hugging Face e Deep Mind (programma completo: www.ellis.unimore.it/summer-school/) e da importanti università europee (come Amsterdam e l’Imperial College).

“Sono estremamente orgogliosa che ELLIS abbia selezionato Modena per questa scuola d’avanguardia, – afferma Rita Cucchiara, referente della unità’ di Modena di ELLIS – che testimonia il nostro impegno pluridecennale nella ricerca scientifica di eccellenza e nella formazione, considerando anche la nuova Laurea Magistrale in “Artificial intelligence Engineering” che inizia proprio la stessa settimana. Ellis è stata fondata nel 2018 assieme ai grandi del mondo come Joshua Bangio e Yan Le Cun, la selezione prevede criteri particolarmente stringenti per essere membri, fellow ed unità di eccellenza e siamo felici di aiutare la formazione europea delle prossime generazioni di chi creerà l’AI del futuro”.

“Avremo davvero ospiti eccezionali – prosegue la prof.ssa Cucchiara – sono coloro che hanno progettato i Language Model più importanti al mondo, i sistemi di visione per l’analisi privacy-preserving del comportamento delle persone e molto altro. Inoltre i ragazzi potranno lavorare per la prima volta su Leonardo”.

Tra le iniziative collaterali della Summer School, nella serata di martedì 19 settembre, dalle 18.30, si terrà un evento ospitato da Florim, nel corso del quale si terrà un talk di Cristian Canton Ferrer, responsabile AI di Meta (ex Facebook) e autore di alcuni dei Large Language Models più rilevanti nel panorama internazionale dell’intelligenza artificiale generativa. Seguirà una tavola rotonda sull’Intelligenza Artificiale e le sue implicazioni sociali e industriali, moderata dalla Prof.ssa Rita Cucchiara, con la presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e rappresentanti di importanti aziende del settore con sedi sul territorio: Tetra Pak, E4 Computer Engineering, Digital Design, Expert.AI.

La Summer School è realizzata anche grazie al supporto della Fondazione Marco Biagi e alla sponsorizzazione di importanti aziende del territorio: Aton Green Storage Spa, CINECA, E4 Computer Engineering, Florim Ceramiche, Nexion Spa, Tetra Pak Packaging.