Campogalliano: ponte Barchetta da martedì 19 chiuso per 10 giorni

L’amministrazione comunale di Campogalliano comunica che da martedì 19 settembre inizieranno i lavori di messa in sicurezza del Ponte Barchetta che consisteranno, per una prima fase provvisoria, nella posa di pannelli metallici per una larghezza di 1,5 m,, in attesa che vengano consegnate e montate le tavole in legno analoghe a quelle esistenti.

I lavori dureranno circa 10 giorni, durante i quali, per ovvi motivi di sicurezza, il ponte non sarà percorribile e verrà chiuso.

A lavori conclusi resterà aperto il transito solo per pedoni, ciclisti e motocicli per un percorso largo 1,5 metro e sarà percorribile a senso unico alternato a vista.