Sabato 16 e Domenica 17 Settembre 2023 si svolgerà la 154° edizione della Fiera “BIBBIANO PRODUCE”: un ricco programma di appuntamenti che si propone di valorizzare e promuovere le eccellenze, agroalimentari e non solo, del nostro territorio.

L’iscrizione delle Praterie e dei canali storici irrigui della Val d’Enza al Registro Nazionale Paesaggi Storici Rurali è la conferma dell’alta valenza paesaggistica e ambientale del nostro territorio, caratterizzato da un legame storico e indissolubile con una tradizione produttiva agricola millenaria, frutto della maestria e delle competenze dei nostri agricoltori. Un significativo riconoscimento che offre importanti opportunità di incontro con altre eccellenze italiane.

A tal proposito, come lo scorso anno, saranno nostri graditi ospiti gli amici del Comune di Lavis (TN), del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo e dell’Altopiano della Lessinia (VR), e, per l’occasione, nel corso della Fiera, non mancheranno significativi momenti di incontro tra eccellenze locali e prodotti tipici.

Sabato 16 Settembre, alle ore 18.00, presso Piazza Francesca “Mimma” Del Rio (tensostruttura adiacente a Piazza Libero Grassi): Degustazione di Aceto Balsamico e Parmigiano Reggiano a cura dell’Accademia dell’Aceto Balsamico Tradizionale Terre di Canossa e Antica Fattoria-Caseificio Scalabrini.

A seguire, “L’Emilia incontra il Trentino: a tavola per la Romagna”, cena solidale a cura di Pro Loco Bibbiano, Auser Bibbiano e Lavis (TN).

Domenica 17 Settembre, alle ore 9.30, presso Piazza Luigi “Gigetto” Reverberi, inaugurazione della 154° edizione della Fiera “BIBBIANO PRODUCE”, taglio del nastro alla presenza dei Sindaci di Bibbiano, Montechiarugolo (PR), Lavis (TN) e Sant’Anna d’Alfaedo (VR).

A seguire e per tutto il corso della giornata: stand enogastronomici, artigianali e commerciali, mercatino dei produttori locali, artisti dell’ingegno, laboratori e animazione per bambini.

Alle ore 11.00, presso Piazza Francesca “Mimma” Del Rio, “L’apparenza inganna… solo chi non gusta!”: viaggio in degustazione tra i grandi prodotti del nostro territorio rivisitati in chiave moderna come mignon di pasticceria salata a cura di Naausica Viani – Laboratorio “Minuit à Paris”, Bibbiano.

Alle ore 17.00, “Assaggi DiVini”: le eccellenze locali e del territorio di Lavis (TN) s’incontrano per un’esperienza di gusto (vini della Cantina Fantesini e La Vis, salumi a cura di Salumificio Ca’ Bianca e Troier).

Alle ore 20.30, “Autunno Biologico e Balsamico”, cena a base di prodotti biologici locali, Aceto Balsamico e Parmigiano Reggiano, a cura dello Chef Gianni Brancatelli e dell’Accademia A.B.T. Terre di Canossa.

Le informazioni relative ai singoli eventi (su prenotazione) sono reperibili sul sito www.comune.bibbiano.re.it e sulla pagina Facebook “Comune di Bibbiano”.