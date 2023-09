Primo giorno di scuola, sindaco Vecchi e assessora Curioni in visita alle scuole di via Kennedy e alla Pascoli

Venerdì mattina, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e l’assessora all’Educazione Raffaella Curioni visiteranno alcune scuole, della città, per augurare a studenti, docente e al personale ausiliario un buon studio e lavoro.

Il giro di saluti inizierà alle ore 9.30 dalla scuola secondaria di primo grado A. Fontanesi di via Kennedy. Dalle ore 11 la delegazione del Comune sarà invece alla scuola statale per l’infanzia Giovanni Pascoli di viale Isonzo.

Sul territorio del Comune di Reggio Emilia saranno 12.586 gli studenti, tra i 6 e i 14 anni, a tornare sui banchi. Ad aprire le porte saranno 12 istituti comprensivi a servizio del territorio comunale, che comprendono 41 scuole primarie e 13 scuole secondarie di primo grado, sostenuti da una forte rete di servizi, investimenti e progetti, che fanno capo al Comune di Reggio. Quest’anno, secondo quanto stabilito dal Patto per l’educazione del 2019, l’Amministrazione comunale investirà oltre 7 milioni di euro per il sostegno al diritto allo studio e per qualificare l’offerta formativa di bambini e ragazzi, attraverso servizi pomeridiani, di flessibilità oraria, servizio mensa, trasporti e attività a integrazione dei curriculum ministeriali.

Tra gli obiettivi anche il miglioramento dell’edilizia scolastica, oltre alla realizzazione della nuova scuola Aosta e alla realizzazione di 5 servizi mensa in altrettanti istituti (lavori per 13milioni di euro), durante la pausa estiva sono stati realizzati lavori di manutenzione per 700mila euro. Con l’avvio dell’anno scolastico per le scuole primarie e secondarie si completa l’apertura di tutti gli istituti di ordine a grado per il Comune di Reggio Emilia. All’inizio di settembre, infatti, erano stati 3.326 bambini e le bambine della fascia 0 – 6 anni a ritornare in aula nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali.