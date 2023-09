Prevenire le malattie cardio-vascolari con buona alimentazione e sani stili di vita

Alimentarsi in maniera sana è una delle medicine naturali più importanti per il nostro corpo. E’ questo il filo conduttore di una serie di incontri gratuiti in programma da domani, venerdì 15 settembre, nei Distretti sanitari di Sassuolo e Pavullo. Gli appuntamenti, dal titolo “Prevenzione delle malattie cardio-vascolari attraverso alimentazione e sani stili di vita”, sono organizzati dall’Associazione “La Voce APS” in collaborazione con l’Azienda USL di Modena e gli enti locali. Relatore delle iniziative sarà Maurizio Agradi, nutrizionista del Day Hospital Oncologico di Sassuolo.

Primo appuntamento in calendario domani a Prignano sulla Secchia alle ore 20.30, presso la Sala Convegni in via Salvo D’Acquisto 133. A seguire, il 29 settembre, l’iniziativa farà tappa a Polinago (ore 20.30, Sala Giovani in via Pieve 1), poi il 6 ottobre a Pavullo (ore 20.30, Sala Consiliare in piazza Montecuccoli 1), e il 13 ottobre a Palagano (ore 20.30, Cinema I. Ranucci via XIII Dicembre 36).

Per informazioni sugli incontri è possibile contattare l’Associazione “La Voce APS al numero” 3899168457.