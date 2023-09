Le aziende in città: torna a Formigine il convegno sullo Smart Eco District

Si rinnova sabato 16 settembre alle ore 9.30 al Castello di Formigine l’appuntamento con “Le aziende in città”, convegno sullo Smart Eco District giunto alla nona edizione e organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna sulla base degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. L’iniziativa si presenta come il proseguimento di quanto fatto lo scorso anno con il lancio dello Smart Eco District (SED), progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che tra le sue finalità individua la redazione del concept delle caratteristiche che lo Smart Eco District deve avere in termini di accessibilità, inserimento territoriale e paesaggistico e welfare definendo un progetto urbano strategico.

In questo percorso, il SED si configura quindi come un insediamento produttivo innovativo e accessibile alle sole imprese che siano in grado di qualificare reciprocamente il proprio modello di business sulla scorta di indicatori validati e condivisi di circolarità territoriale sostenibile. Il progetto, portato avanti dall’Università di Parma e da Zenit srl, si sviluppa attraverso una modalità partecipativa attraverso il coinvolgimento di diversi partner e stakeholders proponendo obiettivi basati sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale degli insediamenti produttivi.

Ad aprire l’incontro saranno il Sindaco di Formigine Maria Costi e il Responsabile Settore Innovazione sostenibile, imprese e filiere produttive della Regione Emilia-Romagna Roberto Ricci Mingani. Dopo i saluti istituzionali è in programma un contributo dell’Università di Parma con la presentazione del modello per uno Smart Eco District a cura del Prof. Dario Costi, responsabile scientifico della ricerca, e Giorgia Carpi, membro del Coordinamento operativo. Seguirà l’intervento “Linee guida per uno Smart eco district. I contributi dalle discipline”, che vedrà salire sul palco esperti di urbanistica (Barbara Caselli, Gloria Pellicelli e Michele Zazzi dell’Università di Parma), ecologia (Alessandro Petraglia e Antonio Bodini dell’Università di Parma), mobilità e infrastrutture (Felice Giuliani dell’Università di Parma), mobilità autonoma (Francesco Leali e Francesco Pasquale dell’Università di Modena e Reggio Emilia), tecnologia (Barbara Gherri dell’Università di Parma), energia sostenibile (Carlo Alberto Nucci dell’Università di Bologna) e tecnologia dell’informazione (Gianluigi Ferrari dell’Università di Parma). Al termine di questo focus, l’attenzione sarà rivolta verso “Il percorso di coprogettazione con le aziende del territorio per la definizione dei criteri di accesso delle imprese al SED” a cura del responsabile progettazione e Ricerca & Sviluppo di Zenit srl Claudio Biasetti e dell’imprenditore e presidente dell’Associazione 4Hub Andrea Debbia. Chiuderà il convegno l’Assessore per Formigine Città sicura e dello sviluppo Corrado Bizzini. Modena il giornalista Alessandro Socini.