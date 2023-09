Il presidente Bonaccini riceve la nuova Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard

Gli esiti delle recenti missioni della Regione Emilia-Romagna negli Stati Uniti e i prossimi incontri già in programma tra imprese emiliano-romagnole e statunitensi. L’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio scorso e la ricostruzione.

Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi nella sede della Regione, a Bologna, tra il presidente Stefano Bonaccini e la nuova Console generale degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard. Presente anche il capo di gabinetto della Presidenza della Giunta, Andrea Orlando.

Gli USA costituiscono il primo partner commerciale extra-UE dell’Italia e dell’Emilia-Romagna. Molte azioni della Regione destinate agli Stati Uniti hanno avuto come obiettivo l’ulteriore rafforzamento di questo legame sia nei settori commerciali (food su tutti), sia sul piano degli investimenti. Inoltre, gli USA sono il principale Paese investitore in Emilia-Romagna e il principale Paese di destinazione degli investimenti delle nostre imprese regionali.

Tra il presidente Bonaccini e la console Ballard anche uno scambio di vedute sulla situazione internazionale, a partire dal conflitto in Ucraina dopo l’invasione da parte della Russia.

Daniela Ballard è entrata a far parte del Dipartimento di Stato nel 2004. Ha prestato servizio all’estero in Pakistan, Brasile e Repubblica Dominicana e, negli USA, all’interno dell’Ufficio economico, dell’ufficio per le organizzazioni internazionali e all’Istituto per il servizio estero. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di vicedirettore dell’Ufficio europeo per gli affari regionali e dell’Unione Europea, fornendo analisi e consulenza in materia di politica economica.