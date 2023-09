Controlli sulla viabilità autostradale, intercettata in A1 un’autovettura rubata e con il telaio contraffatto

Nel corso dei numerosi servizi di vigilanza e controllo effettuati nel fine settimana di rientro vacanziero in viabilità autostradale, nella tarda mattinata della scorsa domenica 10 settembre, l’attenzione del personale della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord è stata attirata da una autovettura “Fiat Abarth 595 Competizione” di colore “giallo Modena” avente targhe polacche, che sfrecciava tra auto e camion in viaggio sull’autostrada A1: una volta intercettata, è stata fermata e controllata all’altezza del casello di Modena Nord in direzione Milano.

Le tre persone a bordo del veicolo, tutti di nazionalità italiana, assicuravano la regolarità del veicolo e dell’immatricolazione ma i poliziotti, grazie alla loro esperienza e preparazione, riuscivano a scorgere piccoli elementi che li insospettivano sulla effettiva provenienza del veicolo.

Infatti gli approfonditi accertamenti sul veicolo fermato, grazie all’esame capillare delle banche dati e dei numeri seriali del telaio e degli altri componenti, hanno consentito agli investigatori di appurare che quella Fiat era stata rubata nel gennaio 2020 ad Andria (Ba), nonostante recasse i dati identificativi di un esemplare simile commercializzato in Olanda che i malviventi avevano artatamente punzonato sul veicolo guidato.

Per le tre persone, quindi, è scattata subito la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e riciclaggio.

Il veicolo, che ha un valore di circa 30.000 euro, è stato sottoposto a sequestro ma a breve, ultimati gli accertamenti di rito, verrà restituito al legittimo proprietario che è già stato contattato e che ha ringraziato la Polizia Stradale di Modena Nord per la sua opera.