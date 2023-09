Sport e volontariato in festa sabato a Correggio

Sport e Volontariato, due mondi che vanno spesso a braccetto. E che si ritrovano sabato 16 settembre in Corso Mazzini a Correggio per fare festa insieme.

A partire dalle 15 e fino alle 19, infatti, per la prima volta il centro storico correggese ospiterà la V° edizione della Festa dello Sport che da quest’anno è anche festa del Volontariato, che si trasferisce in città dopo quattro edizioni al Salone delle Feste.

Ci saranno 20 società a rappresentare tantissime discipline sportive, dal calcio al volley, dal basket all’hockey, fino alle arti marziali e alla pesca sportiva, passando per l’atletica. Sarà possibile assistere a dimostrazioni dei vari sport e partecipare attivamente, a livello gratuito, specie per quanto riguarda i ragazzi dai 4 ai 16 anni.

A distribuire gnocco fritto ai presenti ci penserà lo stand della Pro Loco, mentre 15 associazioni di volontariato troveranno spazio nel gazebo allestito di fronte al comune.

“La festa dello sport – ha spiegato l’assessore allo sport e commercio Francesca Salsi – è un appuntamento ormai entrato a pieno titolo nella vita della nostra comunità. Quest’anno, grazie al contributo del Forum dello Sport, è stato intrapreso un percorso per condividere un nuovo format di festa, spostandola nel cuore della città, per valorizzare il lavoro delle società sportive e contemporaneamente creare un evento nel centro cittadino. Riunire tutte queste realtà locali in una giornata di festa e di salute è davvero molto gratificante, soprattutto vedendo la risposta degli addetti ai lavori, degli atleti e dei loro familiari, che portano avanti queste attività con grande entusiasmo. E la risposta della città è sempre stata davvero importante”. Quest’anno, per la prima volta, la festa dello sport è anche festa del volontariato: “Abbiamo pensato di unire questi due mondi – ha dichiarato il vice sindaco e assessore al welfare e coesione sociale Maria Chiara Oleari – che vanno già a braccetto nella realtà: moltissime persone impegnate nelle società sportive lavorano su base di puro volontariato, cedendo il loro tempo, le loro capacità e le loro energie in maniera totalmente gratuita. Portiamo al centro della manifestazione una realtà importante come quella del volontariato che a Correggio coinvolge tante associazioni, ma anche tanti singoli cittadini, che si muovono in autonomia. Dopo il covid – ha concluso Oleari – torniamo finalmente a guardarci in faccia in presenza, con grande entusiasmo”.