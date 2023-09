Sasso Marconi, domenica la Festa dell’Oasi naturale San Gherardo

Domenica 17 Settembre si rinnova a Sasso Marconi l’appuntamento con la Festa dell’Oasi naturale San Gherardo: evento che, attraverso visite guidate, attività in natura e momenti di intrattenimento, rappresenta una buona occasione per conoscere meglio questo angolo naturalistico situato a Pontecchio in via Rio Conco, lungo il tracciato della Via degli Dei (il percorso che collega Bologna a Firenze attraversando l’Appennino).

La giornata di domenica si apre con la possibilità di praticare birdwatching, imparando a riconoscere e osservare in natura i volatili senza disturbarli grazie ai consigli degli ornitologi. Per gli appassionati di ornitologia c’è la possibilità di assistere alle sessioni di inanellamento scientifico degli uccelli dell’Oasi: una buona occasione per scoprire le tecniche usate e osservare da vicino le diverse specie. Previste poi nell’arco della giornata una serie di visite guidate alla scoperta dei diversi ambienti e degli elementi di interesse geologico e naturalistico dell’Oasi.

La Festa dell’Oasi farà inoltre da cornice al concerto “La musica nel tempo” in cui il Weavers Duo 3.0 formato da due eclettici musicisti come Roberto De Grandis (flauto) e Pino di Florio (pianoforte), accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che spazia da brani di grandi classici come Bach e Vivaldi ai tanghi di Astor Piazzolla, “cucendo” trame musicali dall’impatto sonoro accattivante. Il concerto inizia alle 17.30 e fa parte della rassegna di escursionismo musicale “A passo di Musica” (a cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e associazione “Le Rossignol”).

E per uno snack a pranzo, uno spuntino pomeridiano o un aperitivo al tramonto, funzionerà il punto ristoro di ‘Piacere Sasso… Rural Street Food’.

Tutti gli eventi sono gratuiti; per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione c/o infoSASSO, tel. 051 6758409 – info@infosasso.it (le visite naturalistiche e geologiche sono a numero chiuso. max. 20 partecipanti).

Nella locandina allegata tutti i dettagli sul programma, messo a punto da Comune di Sasso Marconi ed “Ecosistema”.

Nata dalla riqualificazione di una cava situata lungo la valle del fiume Reno, l’Oasi San Gherardo è oggi un luogo di tutela e conservazione della flora e della fauna locale.

Offre la possibilità di effettuare passeggiate naturalistiche, praticare birdwatching e approfondire la conoscenza degli ambienti naturali delle zone umide e degli aspetti geologici e morfologici del territorio all’interno della ‘Casa della Natura’, centro di documentazione e divulgazione scientifica attrezzato con spazi didattici e servizi di accoglienza per gruppi e scolaresche.