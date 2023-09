PNRR, Sant’Orsola e Guardia di Finanza insieme: progetti per 52 milioni

Oltre 52 milioni di euro, è il finanziamento complessivo dedicato all’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola per l’attuazione dei progetti con risorse economiche relative a PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari).

Mentre prosegue a ritmi serrati l’iter dei singoli progetti, tutti nei tempi previsti, l’IRCCS rimarca l’impegno nella destinazione e nell’utilizzo trasparente e efficace di queste risorse. Firmato oggi un protocollo d’intesa tra l’IRCCS e la Guardia di Finanza di Bologna per rendere ancora più trasparente e sicuro il sistema di monitoraggio e controllo relativo alla realizzazione dei singoli progetti, rendendolo strutturato e sinergico.

“Il Sant’Orsola sta cambiando giorno dopo giorno. È un cantiere a cielo aperto che cresce e migliora in strutture, processi e tecnologie seguendo una traiettoria di investimenti indispensabile per un IRCCS di livello internazionale. – afferma Chiara Gibertoni, Direttore Generale IRCCS Policlinico di Sant’Orsola – I finanziamenti PNRR e PNC sono uno dei pilastri di questa evoluzione e intendiamo continuare a investirli in modo efficiente, trasparente e nei tempi previsti. Questo accordo è un tassello importante di questo percorso”.

Il protocollo di comunicazione a cadenza mensile firmato da IRCCS e Guardia di Finanza agevola le verifiche di tutti i dati e le informazioni relativi agli appalti, interventi, misure e ai progetti esecutivi ammessi a finanziamento (soggetti attuatori, tempistiche di realizzazione, localizzazione dei cantieri, requisiti e criteri di assegnazione, ecc.). L’obiettivo è quello di prevenire, individuare e contrastare tempestivamente qualsiasi tipo di condotta illecita. La Guardia di Finanza rappresenta la principale istituzione in materia di garanzia del rispetto della legalità e della trasparenza. Le comunicazioni, ovviamente, avverranno in modo da garantire sicurezza e protezione dei dati.

Il Protocollo rimarrà operativo fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR ma potrebbe essere esteso alla realizzazione di ulteriori investimenti.

Scheda progetti finanziati con risorse PNRR e PNC

Le risorse complessive del PNRR e PNC destinate all’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola ammontano a 52,7 milioni di euro. Attualmente tutti i progetti sono in linea con i tempi di realizzazione previsti dal programma.

1. Rafforzamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari e sviluppo del sistema informativo dell’ospedale, oltre 12,5 milioni di euro

2. Acquisizione di attrezzature di diagnostica per oltre 7,6 milioni di euro

3. Implementazione di laboratori per 6 milioni di euro

4. Ammodernamento delle strutture per oltre 16,5 milioni di euro. In particolare:

– realizzazione del Polo della Ricerca Scientifica (Padiglione 3) per oltre 5,1 milioni di euro;

– demolizione e ricostruzione del padiglione 26 per la realizzazione della palazzina ambulatori per oltre 11,4 milioni di euro.

5. Ricerca finalizzata per circa 8,5 milioni di euro

6. Potenziamento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario per oltre 870 mila euro.

7. Formazione circa 650 mila euro