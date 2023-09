Iren, Giovanni Gazza nuovo Chief Financial Officer dal 1° dicembre 2023

Dal 1° dicembre 2023, il dott. Giovanni Gazza assumerà la carica di Chief Financial Officer del Gruppo Iren.

La dott.ssa Anna Tanganelli, attuale CFO del Gruppo Iren, ha rassegnato oggi le sue dimissioni, con efficacia dal 30 novembre 2023, a seguito di una nuova opportunità professionale. La dott.ssa Tanganelli, sulla base delle informazioni a disposizione della società, non è titolare di azioni ordinarie di Iren SpA.

Il dott. Giovanni Gazza ricopre attualmente la carica di Responsabile della Pianificazione Strategica e del Controllo di Gestione di Iren e vanta una lunga esperienza nel Gruppo Iren all’interno dell’area Amministrazione, Finanza e Controllo, iniziata nell’allora AMPS Parma, proseguita in Enìa poi divenuta Iren. Il dott. Gazza ha curato i principali processi di integrazione e razionalizzazione societaria, curandone gli aspetti finanziari che hanno connotato la crescita del Gruppo nelle diverse aree di business.

“L’indicazione del dott. Giovanni Gazza come nuovo CFO di Iren – dichiarano il Presidente Luca Dal Fabbro, il Vice Presidente Moris Ferretti e l’Amministratore Delegato Paolo Emilio Signorini – conferma la crescente volontà del Gruppo di valorizzare le risorse e le competenze interne. L’esperienza di Giovanni Gazza e la sua conoscenza approfondita del settore delle utility consentiranno all’azienda di proseguire con continuità il proprio percorso di crescita e sviluppo. Alla dottoressa Anna Tanganelli vanno i ringraziamenti dell’azienda per l’impegno profuso in questi anni e i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni”.

Nel corso delle prossime settimane, il Comitato Remunerazioni e Nomine e il Consiglio di Amministrazione tratteranno i provvedimenti di rispettiva competenza riguardo alla nuova nomina.