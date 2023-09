Furto in abitazione a Medicina: arrestato un 68enne

I Carabinieri della Stazione di Mordano hanno arrestato un 68enne marocchino per furto in abitazione. E’ successo nel pomeriggio dell’11 settembre, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola hanno ricevuto la telefonata di una donna residente a Medicina, 78enne italiana, che chiedeva aiuto perché aveva subito un furto in abitazione.

La richiedente, residente in aperta campagna, ha riferito che un soggetto, dopo essersi intrufolato in casa entrando dalla porta d’ingresso che non era chiusa a chiave, si era diretto in sala da pranzo e aveva asportato 450 euro in contanti che si trovavano all’interno di una borsa appoggiata su una sedia. All’arrivo dei Carabinieri, la donna e un suo amico, 68enne italiano che si trovava con lei, hanno informato i militari che al momento dei fatti, avevano visto un venditore ambulante aggirarsi in zona con fare sospetto. Rintracciato dai Carabinieri in un terreno agricolo poco distante, il venditore ambulante è stato identificato in un 68enne marocchino, residente a Castel Bolognese e gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione. L’uomo, perquisito dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di 2.000 euro in contanti. Il marocchino ha tentato di giustificarne la provenienza quale guadagno della vendita dei suoi prodotti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna il 68enne è stato arrestato dai Carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.