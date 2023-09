Scandiano: un ferito nello scontro tra un’auto ed uno scooter

Ieri sera intorno alle 18.30 i Carabinieri della Tenenza di Scandiano sono intervenuti a Chiozza di Scandiano per i rilievi di un sinistro stradale tra un’autovettura e uno scooter. L’incidente si è verificato in via Venere di Chiozza all’altezza della rotonda. Qui una Citroen C3 condotta da un 25enne reggiano, per cause al vaglio, si è scontrato con uno scooter Kwang Yang condotto da un 61enne di Scandiano. A seguito dell’incidente solo l’autista dello scooter è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Scandiano in condizioni non gravi.