Il 20 settembre parte la ristrutturazione integrale del Centro di Raccolta di Finale Emilia

Geovest informa che mercoledì 20 settembre prenderà avvio il cantiere per la ristrutturazione integrale del Centro di Raccolta di Finale Emilia.

L’attività, da cronoprogramma, resterà chiusa per 4 mesi con riapertura prevista entro il 31 gennaio 2024.

Per ovviare alle difficoltà causate dalla chiusura del Centro di Raccolta, Geovest attiverà una serie di servizi integrativi, concordati con l’Amministrazione comunale.

Innanzitutto è previsto un ampliamento deli orari di apertura del Centro di Raccolta di via Monte Rosa a Massa Finalese.

Saranno 13 le ore settimanali di maggiore apertura: tre il martedì pomeriggio, cinque il mercoledì e venerdì mattina.

Il Centro di Raccolta di Massa Finalese osserverà perciò il seguente orario:

martedì 8.00-16.00; mercoledì 9.00-17.00; giovedì 8.00-16.00; venerdì 9.00-17.00; sabato 8.00-16.00.



Verrà inoltre assicurata l’apertura, per 14 ore settimanali, di uno sportello per la distribuzione delle dotazioni (principalmente sacchi) presso la sede finalese di Albatros in via per Cento, 2 e/f. Gli orari di apertura dello sportello saranno: martedì 9.00-13.00; giovedì 9.00-13; sabato 9.00-15.00.

Il conferimento di inerti e di piccole quantità di potature (sotto i 2 metri cubi) potrà avvenire grazie al posizionamento di due container in via Miari (primo parcheggio a destra venendo da via per Cento) ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (dopo tale orario i container verranno rimossi).

Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti sarà gratuito per i cittadini del capoluogo di Finale Emilia (il servizio resta a pagamento per i soli cittadini residenti nella zona 4 – centro abitato, Massa Finalese – del calendario della raccolta differenziata).

Sarà possibile conferire, esponendo al di fuori delle proprietà, su suolo pubblico, i rifiuti ingombranti, i grandi RAEE (frigoriferi, TV, lavatrici eccetera) e anche le potature con volume da 2 a 5 metri cubi. Il servizio deve essere prenotato chiamando il Numero Verde 800.276650 per concordare la data di ritiro.

“Con queste misure – afferma l’assessore ai tributi Maria Teresa Benotti – si è cercato di ridurre il disagio che, inevitabilmente, si dovrà sopportare per alcuni mesi. È stata valutata anche la possibilità di mantenere aperto il Centro in concomitanza con i lavori, ma ciò avrebbe provocato problematiche di sicurezza e certamente un notevole allungamento dei tempi di completamento della ristrutturazione che interessa tutta l’area. Confidiamo nella comprensione e collaborazione dei cittadini e nella opportunità di conferire, gratuitamente, fronte casa, i rifiuti maggiormente ingombranti”.