Animali selvatici in città: quali strategie di convivenza. Se ne parla mercoledì a Modena

E’ efficace la gestione degli animali selvatici? Pare proprio di no. La spiegazione è in una legge che vige, tra mille deroghe, da trentuno anni e nella quale si dà la precedenza ai metodi non cruenti su quelli cruenti e che viene continuamente disattesa: la L. 157/1992.

Paola Aldini, volontaria LAV Modena porterà all’attenzione degli spettatori il Progetto Nutrie. Ideato da LAV e svolto in collaborazione con diversi comuni dell’Emilia Romagna, tra cui anche Modena. La nutria, animale alloctono, più e più volte indicato come responsabile dei danneggiamenti degli argini, dopo quaranta anni dalla liberazione da parte degli allevatori ed innumerevoli tentativi di limitarne la diffusione tramite abbattimento è ancora nelle nostre campagne.

Piero Milani del Centro Fauna Il Pettirosso parlerà delle necessità di un CRAS, centro recupero animali selvatici e di come si potrebbe migliorare il servizio.

Cinghiali e PSA, orsi e lupi sono solo alcune delle specie simbolo di cui, ultimamente, si parla sempre più spesso. Anche in questo caso l’interrogativo è d’obbligo: la caccia selvaggia applicata da questo governo è la soluzione?

Come possiamo arginarla?

Passeremo poi al punto di vista del WWF, su questi e altri temi, con Vittorio Ballestrazzi, referente del WWF Emilia Centrale.

Sergio Costa ci parlerà dell’esperienza di governo nella scorsa legislatura illustrandoci gli obiettivi conseguiti e ci spiegherà anche perché non si è ancora raggiunto mete importanti come la legge delega sullo stop animali nei circhi, il ritiro del dm Galletti sul nuoto con i delfini nei delfinari e la legge di abrogazione delle botticelle, le carrozze trainate da animali.

Come superare progressivamente la caccia e impedire l’entrata ai cacciatori nei terreni privati sarà un altro punto caldo della serata. Per tre anni di seguito non hanno raggiunto la soglia prevista come numero di firme due iniziative referendarie e due leggi di iniziativa popolare. Quali sono gli strumenti adatti per raggiungere questi risultati?

L’appuntamento è per mercoledì 13 settembre, alle 21.30, presso lo Spazio Nuovo di viale IV Novembre 40b a Modena.

L’auspicio della serata è quello di trovare una linea comune su cosa fare insieme nell’attuale legislatura. Ci sono già alcune proposte come l’intergruppo dedicato ai nostri amici non umani e la Legge Proteggi Animali. Valuteremo insieme l’efficacia di queste iniziative. La cittadinanza, i rappresentanti politici e la stampa sono invitati.