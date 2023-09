Furto in bar durante la notte a Rubiera. Indagano i carabinieri

Poco dopo le 4.00 di oggi, i carabinieri della stazione di Rubiera, allertati da un istituto di vigilanza privato a cui perveniva l’allarme di furto, sono intervenuti in via Emilia Ovest a Rubiera per curare un sopralluogo di furto all’interno di un bar.

Ignoti ladri, dopo aver forzato la porta posta sul retro del bar, si sono introdotti nell’esercizio asportando dalla cassa circa 300 euro. Sono in corso le verifiche per stabilire eventuali ulteriori ammanchi. I danni cagionati per la perpetrazione del furto ed eventuale altra refurtiva sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini.