Campogalliano: ritrovata dagli agenti della Polizia Locale una moto rubata

Gli agenti della Polizia Locale Terre d’Argine, a seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, sono intervenuti nel Comune di Campogalliano, dove è stato ritrovato un motociclo privo di targhe in area adiacente ad un parcheggio.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno effettuato una prima verifica senza però riscontrare segni di scasso o effrazione, né danni visibili. Da un accertamento più approfondito è emerso che il motociclo, del valore di oltre 8.000 euro ed in ottime condizioni, era oggetto di furto avvenuto in un’altra regione. Un episodio che era stato regolarmente denunciato dal proprietario il mese scorso. Al termine delle verifiche il motociclo è stato riconsegnato al proprietario, che sorpreso per il ritrovamento ha ringraziato il personale intervenuto.