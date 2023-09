Pracchia, cade in un dirupo durante escursione: ritrovato dopo un giorno

Dopo una chiamata intercorsa con un amico durante la giornata di ieri, non si sono più avute notizie di un cinquantenne residente nel comune di Marzabotto partito dall’abitato di Pracchia per una escursione. Lungo il tragitto che stava svolgendo ieri, l’uomo è scivolato ed è caduto per una cinquantina di metri lungo un costone roccioso riportando vari traumi. L’escursionista ha così trascorso la notte all’addiaccio.

Nella giornata di oggi, non ricevendo più sue notizie, è scattata l’allarme.

Il Soccorso Alpino e Speleologico è stato attivato nel pomeriggio ed i tecnici della stazione Corno alle Scale hanno iniziato le battute di ricerca insieme agli operatori di Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e SAF (toscani). Fortunatamente l’uomo è stato ritrovato.

Per l’evacuazione, è stato richiesto l’intervento di EliPavullo: il velivolo ha calato a terra il Tecnico il Elisoccorso e poco dopo ha “verricellato” a bordo l’infortunato. L’elisoccorso ha poi trasportato l’escursionista all’ospedale Maggiore di Bologna.