Mirandola, il Punto prelievi si sposta: da metà ottobre

Dal 16 ottobre il Punto prelievi di Mirandola si sposta al Centro servizi di via Lino Smerieri 3, ingresso 1. L’Azienda USL di Modena e l’Amministrazione comunale di Mirandola hanno infatti condiviso la necessità di liberare gli spazi dell’ex Circolo Aquaragia, edificio di proprietà comunale e attuale sede del Punto prelievi, in quanto oggetto di un prossimo intervento edilizio.

Il cambio di sede del Punto prelievi non comporterà alcuna variazione di volumi d’attività, giorni, orari e modalità di accesso al servizio per i cittadini. Le attività si concentreranno al piano terra del centro servizi, edificio a fianco dell’ospedale: nei locali del CUP due sportelli saranno dedicati all’accettazione, mentre i prelievi saranno effettuati negli spazi della Pediatria di Comunità e dell’Igiene pubblica, che riorganizzeranno la propria attività al termine del Punto prelievi.

Già dai prossimi giorni, nel foglio delle prenotazioni per i prelievi in programma dal 16 ottobre in avanti, i cittadini troveranno indicato il nuovo indirizzo.

Lo spostamento è temporaneo: proseguono infatti i lavori di ristrutturazione del Punto Prelievi definitivo presso l’Ospedale Santa Maria Bianca, la cui conclusione è prevista per fine anno, con il rifacimento completo di diversi locali, tra cui accettazione, sale d’attesa, stanze prelievo e servizi igienici attigui. I lavori di realizzazione del Punto prelievi si inseriscono nell’ambito di un più ampio investimento che riguarda il Corpo 02 dell’Ospedale, per un totale di 4 milioni e 360mila euro.