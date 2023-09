Domani interventi urgenti sulla rete idrica nella frazione di Fogliano a Reggio Emilia

A causa di una improvvisa perdita sulla la rete idrica, si è reso necessario intervenire urgentemente sulla stessa in Via Casello Veneri nella frazione di Fogliano, nel Comune di Reggio Emilia. Le squadre di Ireti, nella mattinata di domani, 8 settembre, a partire dalle ore 6, provvederanno alle riparazioni. Per consentire i lavori verrà interrotta l’erogazione dell’acqua nelle zone interessate e comunque in tutto l’abitato di Fogliano per una durata di circa 6 ore.

A fine lavori sarà previsto un lavaggio della rete; una eventuale torbidità dell’acqua potrà essere eliminata facendo scorrere l’acqua del rubinetto per qualche minuto.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Si ringrazia i cittadini per la collaborazione.