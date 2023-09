Concordia: inaugurati i nuovi campi da padel al centro sportivo “Il Boccio”

Una dimostrazione di atleti ha fatto da sfondo alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi campi da padel che si è tenuta nella serata di mercoledì 6 settembre presso il centro sportivo “Il Boccio” di via Togliatti.

La nuova struttura è stata realizzata da UISP, gestore del centro sportivo, che ha affidato i lavori alla ditta Durocem di Castellarano, specializzata nel settore. La realizzazione di due campi da padel rientrava nell’offerta migliorativa presentata da UISP in occasione della gara per la gestione dell’impianto e l’investimento a carico del gestore è stato di 100mila €.

L’area gioco è attrezzata con due campi da padel regolamentari di dimensioni 20 per 10 metri, dotati di erba sintetica di ultima generazione e approvata dalla FIP, vetri antisfondamento e impianto di illuminazione da 8 fari per giocare anche in notturna.

I due nuovi campi da padel vanno ad implementare ulteriormente la dotazione impiantistica di un’area che negli ultimi anni ha visto la realizzazione di nuovi spazi e si aggiunge alla nuova palestra comunale, ai campi da calcio e calcetto, campi da tennis coperti e scoperti, area beach volley, pista da pattinaggio polifunzionale, palestra attrezzata, bar e sala polivalente, area verde con giochi per bambini.

Hanno partecipato alla cerimonia inaugurale il sindaco Luca Prandini con la giunta comunale, la presidente di UISP Modena Vera Tavoni, e l’amministratore delegato di Sport per tutti Fabio Menabue.

Il sindaco Luca Prandini ha voluto rimarcare che “questo investimento offre ai ragazzi e agli sportivi concordiese, ma non solo, una nuova opportunità che si somma alle tante offerte sportive già presenti sul territorio. L’Amministrazione comunale ha investito importanti risorse per la riqualificazione del centro sportivo, che oggi si presenta come uno spazio che offre la possibilità di praticare numerosi sport in un contesto rinnovato, moderno e accogliente”.

I campi da padel sono già accessibili agli sportivi in slot di un’ora e mezzo: per informazioni e prenotazioni contattare il referente UISP del centro sportivo Maurizio Galavotti al numero 340 7116353. Successivamente UISP indicherà una figura dedicata esclusivamente al padel con un nuovo numero telefonico.