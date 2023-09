Piano Urbanistico Generale di Formigine, un incontro pratico nel parco del Castello

Si terrà sabato 9 settembre a partire dalle 9.30 nel Parco del Castello di Formigine un incontro pubblico sul funzionamento del nuovo PUG dopo l’assunzione.

Il Piano Urbanistico Generale è lo strumento di pianificazione di cui si devono dotare le amministrazioni con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo in aree non ancora edificate e incentivare la rigenerazione urbana e la qualificazione delle aree già urbanizzate. IL PUG può consentire anche interventi di espansione della città, ma nel limite del 3% del territorio già urbanizzato, per lo sviluppo delle attività produttive ed economiche e per il potenziamento dell’offerta residenziale di tipo sociale o per sostenere la rigenerazione urbana. Partendo dall’analisi del presente, il Piano definisce la città del futuro definendo obiettivi, strategie e azioni raggruppate in tre macro-aree: ambiente, sostenibilità e società.

Nel corso della mattinata interverranno il Sindaco di Formigine Maria Costi, il Dirigente area Programmazione e gestione del territorio del Comune di Formigine Alessandro Malavolti e Filippo Boschi e Roberto Farina dell’Ufficio di Piano, che forniranno esempi pratici e risponderanno ad alcune domande concrete (Come cambiano i principali procedimenti? Quali sono le principali zone che cambiano? Cosa succede nei 10 luoghi più importanti di Formigine? Come vengono definite le “reti”, strade, ciclabili, infrastrutture?). Seguirà spazio per dibattito e domande.

C’è tempo fino alle ore 12 del 19 ottobre 2023 per presentare osservazioni al PUG con le seguenti modalità: forma cartacea con consegna a mano presso lo Sportello del Cittadino o con consegna tramite posta ordinaria all’Ufficio Protocollo del Comune di Formigine o per via telematica all’indirizzo PEC comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it. Maggiori informazioni sul sito internet istituzionale del Comune di Formigine o ai contatti ufficiodipiano@comune.formigine.mo.it – 059416146.