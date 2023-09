Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo al Festival Filosofia 2023

Ogni anno migliaia di famiglie vengono separate a causa di conflitti armati, situazioni di violenza, disastri, migrazioni o altre circostanze che richiedono una risposta umanitaria. La Croce Rossa Italiana, insieme al Comitato Internazionale di Croce Rossa, opera per rintracciare i familiari e ristabilire il legame con i loro cari.

Questo impegno si traduce nella ricerca dei congiunti scomparsi, nel ristabilimento e mantenimento dei loro contatti, nel supporto alla riunificazione e nel tentativo di chiarire la sorte dei dispersi, anche attraverso attività volte a facilitare l’identificazione dei corpi senza nome.

In forma laboratoriale ed interattiva verranno presentate le attività di RFL – Restore Family Link, dell’applicazione “Trace the face” per la costruzione di un data base mondiale delle persone in cerca di parenti e congiunti.

Sarà anche presente una postazione interattiva di “Chat the box”, un trolley dotato di power-bank con cellulare e router per le chiamate satellitari ed infine verrà presentato il progetto “SAFE” – foSter cooperAtion For improving access to protEction, che ha l’obiettivo di favorire la collaborazione tra stakeholder a livello transnazionale per l’accesso alla protezione internazionale attraverso canali di ingresso sicuri e percorsi complementari.

L’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV è un’organizzazione di volontariato appartenente al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Suo scopo principale è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in modo imparziale, senza distinzione di nazionalità, etnia, genere, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, con particolare attenzione a quanti vivono in zone di conflitto e di catastrofi naturali e non. Suo obiettivo è quello di contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di diffondere la cultura della non violenza e della pace.

Perché partecipare e non perdersi questo evento

“La Parola che Congiunge” vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle persone migranti, o in fuga dai paesi di origine, di poter ricontattare o avere notizie dei propri cari.

Il personale specializzato della Croce Rossa di Sassuolo presenterà i vari servizi del Restoring Family Link ai/lle partecipanti.

La parola che congiunge avrà luogo a Sassuolo nei giorni di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, in Piazzale Roverella.

A cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo

In collaborazione con: Croce Rossa Italiana – Ufficio RFL