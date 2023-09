Carpi: fiori, scacchi, musica e giochi per la nuova vita di corso Roma

Prende il via domani, giovedì 7 settembre, un ricco calendario di appuntamenti promosso da Comune e associazione “CarpiLab” per valorizzare e animare il “nuovo” corso Roma, in particolare la zona resa pedonale dopo i lavori di riqualificazione della via.

«E’ un calendario di eventi pensato e organizzato con la collaborazione dell’associazione “CarpiLab” nell’ottica di valorizzare, fin da subito e in modo concreto, il nuovo corso Roma» dicono gli assessori Stefania Gasparini e Davide Dalle Ave.

«Si tratta di una serie di opportunità e occasioni di rilancio per un zona riqualificata della nostra città, fruibile e funzionale anche per ospitare spettacoli, iniziative culturali, mostre-mercato, giochi e attività per bambini e ragazzi».

Si comincia con “Lavanda del lago”, un villaggio con caratteristiche casette color lilla e una serie di postazioni allestite fino a domenica 10 settembre (dalle ore 10:00 alle 20:00) per compiere un percorso multisensoriale tra prodotti artigianali, laboratori e cura del corpo. Sabato 16 settembre, a latere del Festivalfilosofia, farà tappa in corso Roma la “Filatrice di sogni”, affascinante performer indaffarata a filare e cantare, mentre le sue mani intrecciano mani e gomitoli colorati di sogni, segreti, pensieri e parole da donare ai passanti. Sabato 23 e domenica 24 settembre, nell’ambito della seconda edizione di “Emilia Food Fest” ci saranno il Carillon vivente, il Corteo storico con sbandieratori, armigeri, musici, dame e cavalieri sfila in meravigliosi abiti rinascimentali e la “Brianza Parade”, spettacolo bandistico itinerante ispirato ai “Drum & Bugle Corps” americani: musica in movimento da vedere e da ascoltare, con arrangiamenti musicali di forte impatto e coreografie sorprendenti. Il mese di settembre si chiude sabato 30 con un torneo di scacchi rivolto a ragazzi e adulti per sfide all’ultima mossa.

Nel mese di ottobre il corso ospiterà poi “Carpinfiore”, mostra mercato di piante, fiori e materiale per il giardinaggio (sabato 7 e domenica 8); lo “Scombussolo” con strumenti e attrezzature ludiche adatte a bambini dai 5 anni in su e e adulti, tra cui giochi di abilità, giochi dell’elastico, giochi di lancio e giochi d’ingegno (sabato 14); e “Ultramarket”, il mercatino del modernariato e del lavorato a mano (sabato 21 e domenica 22).

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e non è richiesta la prenotazione.