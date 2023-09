Mercoledì a Concordia presentazione del progetto di controllo di comunità e inaugurazione campi da padel

Mercoledì 6 settembre alle ore 18 presso la sala polivalente del centro sportivo “Il Boccio” di via Togliatti si terrà la presentazione del progetto di controllo di comunità attraverso la rivitalizzazione delle aree verdi comunali. A seguire, alle ore 19:30, è in programma la l’inaugurazione dei nuovi campi da padel realizzati da Uisp Modena.

Alla presentazione del progetto di controllo di comunità interverranno il sindaco Luca Prandini, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Davide Baruffi, il prefetto di Modena dott.ssa Alessandra Camporota e il responsabile di Polizia Locale Claudio Rossi.

Il progetto di controllo di comunità prevede una serie di azioni integrate che hanno come primo obiettivo quello di potenziare la sicurezza urbana dell’intero quartiere che si sviluppa tra via Togliatti, parco Pertini e il centro sportivo, ed è frutto di un lavoro congiunto di diversi settori dell’Amministrazione comunale di Concordia. La tutela del territorio e la cura dell’ambiente passano anche attraverso un nuovo approccio alla sicurezza, con interventi integrati che coniugano differenti ambiti: presidio del territorio, controllo di vicinato, animazione e vivibilità dei luoghi.

Il progetto del Comune di Concordia è stato oggetto di un accordo di programma sottoscritto dal sindaco Prandini con il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini, ed è cofinanziato dalla Regione con un contributo di 55.000 € su una spesa complessiva di 70.000 €. Risorse che sono destinate ad investimenti a sostegno delle attività di sicurezza integrata e per lo sviluppo di iniziative di prevenzione sociale e comunitaria.

È in quest’ottica che si inserisce anche la realizzazione dei nuovi campi da padel realizzati da UISP con un investimento di 100.000 €. L’area gioco sarà attrezzata con due campi da padel regolamentari di dimensioni 20 per 10 metri, dotati di erba sintetica di ultima generazione e approvata dalla FIP, vetri antisfondamento e impianto di illuminazione da 8 fari per giocare anche in notturna. Un impianto che va ad implementare ulteriormente la dotazione impiantistica di un’area che negli ultimi anni ha visto la realizzazione di nuovi spazi e si aggiunge ai campi da calcio, da calcetto, campi da tennis coperti e scoperti, area beach volley, pista da pattinaggio polifunzionale, palestra attrezzata, bar e sala polivalente, area verde con giochi per bambini.

L’inaugurazione dei campi da padel avverrà alla presenza delle autorità e di Vera Tavoni, Presidente UISP Modena, Fabio Menabue, Amministratore delegato di Sport per tutti e Marco Pincella, referente UISP Area Nord Modena. A seguire dimostrazione sportiva di campioni di padel e buffet con intrattenimento musicale a cura del bar Il Boccio.