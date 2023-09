Massa Finalese: ex scuole di Canaletto, via ai lavori di messa a norma

Sono iniziati i lavori di riqualificazione impiantistica e di messa a norma dell’edificio delle ex scuole elementari di Canaletto, sede per più di tre decenni del Circolo musicale Lato B.

L’intervento, per circa 72 mila euro, riguarda in particolare l’impiantistica elettrica, l’anti-incendio, la realizzazione di bagni utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie e di uno scivolo per il carico-scarico di attrezzature e altro all’interno dell’edificio. I lavori dureranno circa 60 giorni.

A breve verrà predisposto un bando per individuare l’associazione a cui assegnare la gestione della struttura, che manterrà la destinazione d’uso di “circolo ricreativo”.

“Dopo l’inaugurazione, a marzo 2023, del Pala Diversivo Prosolidar a Massa Finalese – dice il sindaco Claudio Poletti – un altro centro di aggregazione importante tornerà a breve a disposizione della cittadinanza. A poco più di due anni dalla chiusura ci apprestiamo infatti a restituire alla collettività, e in particolare all’associazionismo finalese, una struttura efficiente, sicura e accogliente”.